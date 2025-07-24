Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü

Albufeira Stadı'nda ilk 30 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenmanda tedavilerine devam edilen İsmail Yüksek, Rodrigo Becao ve Mert Hakan Yandaş yer almadı.

Sarı-lacivertlilerin dün oynadığı müsabakada oynayan isimler bireysel yenilenme çalışması yaparken az süre alanlar sahada çalıştı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışıldığı öğrenildi.

BAŞKAN VE YÖNETİCİLER ANTRENMANI TAKİP ETTİ

Fenerbahçe'nin antrenmanını, başkan ve yöneticiler de takip etti.

Başkan Ali Koç, genel sekreter Burak Kızılhan, yöneticiler Hakan Safi, Kemal Danabaş ve Eren Dişli de antrenmanı yerinde izledi.

Başkan Koç oyunculardan Yiğit Efe Demir, İrfan Can Kahveci, Youssef En-Nesyri ve Sofyan Amrabat ile birebir sohbet etti.

Fenerbahçe, çalışmalarını yarın sabah yapacağı antrenmanla sürdürecek.