TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Diego Carlos'a teklif!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi hazırlıklar sürerken kadroda düşünülmeyen Diego Carlos ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. İşte haberin detayları...
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 23.07.2025 - 09:35
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, Portekiz'de Jose Mourinho önderliğinde yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.
Kanarya yeni sezonda her kulvarda başarılı olmak isterken kadro planlama çalışmaları titiz bir şekilde yürütülüyor.
Sarı-lacivertlilerde kadroya düşünülmeyen Diego Carlos ile ilgili sürpriz gelişmeler söz konusu.