Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Yeni sezon hazırlıklarını Portekiz'de sürdüren Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Belçika'nın köklü kulüplerinden Club Brugge'de forma giyen orta saha oyuncusu Raphael Onyedika'yı transfer listesine aldı. İşte transferle ilgili detaylar… (FB spor haberleri)

Fotomaç'ta yer alan habere göre, 24 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu için ilk adımı atan Fenerbahçe, Club Brugge'e 12 milyon Euro'luk resmi bir teklif sundu.