TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta sahaya Onyedika hamlesi! İşte teklif edilen rakam
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Yeni sezon hazırlıklarını Portekiz'de sürdüren Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Belçika'nın köklü kulüplerinden Club Brugge'de forma giyen orta saha oyuncusu Raphael Onyedika'yı transfer listesine aldı. İşte transferle ilgili detaylar… (FB spor haberleri)
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Yayın Tarihi: 23.07.2025 - 06:41