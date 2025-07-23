Fenerbahçe Kulübü, genç forvet Jhon Duran'ın Portekiz kampına katılmadığı yönündeki iddiaları yalanladı. Sarı-lacivertliler, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, bazı basın organlarında yer alan "Jhon Duran kampa katılmadı, Jose Mourinho bu durumdan şikayetçi" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, Jhon Duran'ın takımın Portekiz kampına katıldığı ve antrenmanlarını takımla birlikte sürdürdüğü vurgulandı.