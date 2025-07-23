Fenerbahçe Marco Asensio transferinde sona geldi! İşte imza tarihi
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olan Fenerbahçe, Marco Asensio transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, her konuda anlaşmaya vardığı yıldız futbolcuyu kısa süre içinde resmen açıklamaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (FB spor haberleri)
Fenerbahçe, Marco Asensio transferinde artık geri sayıma geçti... Hem Paris Saint- Germain'le hem de oyuncuyla her konuda anlaşan sarı-lacivertliler, hafta sonuna kadar bu transferi duyuracak.
Fotomaç'ta yer alan habere göre İspanyol 10 numara, en geç hafta sonu İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrollerinin ardından kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan 3+1 yıllık imzayı atacak. PSG'ye Asensio için 12 milyon euro bonservis bedeli ödenecek.
Sarı-lacivertliler, İspanyol futbolcuya ise senelik 9 milyon euro maaş verecek. Ayrıca sözleşmede bonus maddeleri de yer alacak.
Geçen sezonun devre arasında Galatasaray'ın teklifini reddeden Asensio, Aston Villa'ya kiralık olarak gitmişti. 29 yaşındaki oyuncu, Villa'da geçirdiği yarım dönemde 8 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu. Asensio'nun Fenerbahçe'yi kabul etmesindeki en büyük etken ise Jose Mourinho oldu.
DEVLERİ REDDETTİ Marco Asensio, İnter, Milan ve Villarreal'den gelen teklifleri kabul etmedi.
REAL'DE 7 SENE OYNADI Futbola Mallorca altyapısında başlayan Marco Asensio, buradan Real Madrid'e transfer oldu ve tam 7 sezon boyunca eflatun- beyazlıların formasını terletti.