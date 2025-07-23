Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe Marco Asensio transferinde sona geldi! İşte imza tarihi

Fenerbahçe Marco Asensio transferinde sona geldi! İşte imza tarihi Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olan Fenerbahçe, Marco Asensio transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, her konuda anlaşmaya vardığı yıldız futbolcuyu kısa süre içinde resmen açıklamaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (FB spor haberleri) Fenerbahçe Haberleri









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Fenerbahçe, Marco Asensio transferinde artık geri sayıma geçti... Hem Paris Saint- Germain'le hem de oyuncuyla her konuda anlaşan sarı-lacivertliler, hafta sonuna kadar bu transferi duyuracak.

Fotomaç'ta yer alan habere göre İspanyol 10 numara, en geç hafta sonu İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrollerinin ardından kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan 3+1 yıllık imzayı atacak. PSG'ye Asensio için 12 milyon euro bonservis bedeli ödenecek.