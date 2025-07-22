Mourinho'dan flaş Orkun Kökçü sözleri

Portekiz basınına açıklamalarda bulunan Jose Mourinho, özellikle Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökçü için yaptığı yorumlarla dikkat çekti. Tecrübeli çalıştırıcı, ayrıca Fenerbahçe'nin Portekiz'den transfer yapıp yapmayacağını da cevapladı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri