Portekiz basınına açıklamalarda bulunan Jose Mourinho, özellikle Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökçü için yaptığı yorumlarla dikkat çekti. Tecrübeli çalıştırıcı, ayrıca Fenerbahçe'nin Portekiz'den transfer yapıp yapmayacağını da cevapladı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri
Fenerbahçe'de Portekiz kampı ile birlikte yeni sezon hazırlıkları sürerken Teknik Direktör Jose Mourinho, ülkesinin basınından Canal 11'e konuk oldu.
Gündeme dair açıklamalarda bulunan tecrübeli çalıştırıcının Orkun Kökçü yorumu ve Portekiz'den transfer yapıp yapmayacakları sorulduğunda verdiği cevap dikkat çekti.
"TÜRKİYE FAVORİ BİR PAZAR DEĞİL"
Mou, transfer sorusunu "İç piyasanın farkındayım ama gerçeklerin de farkındayım! Portekiz'de büyük hedefleri olan genç bir oyuncu için Türkiye'nin favori bir pazar olduğunu düşünmüyorum." sözleri ile yanıtladı.
"ARTIK LAGE'İ RAHATSIZ EDEMEYECEK"
Ayrıca Beşiktaş'ın Orkun Kökçü transferi hakkında konuşan Portekizli çalıştırıcı, "Orkun Kökçü evine gidiyor, iyi para kazanıyor ve artık Bruno Lage'yi rahatsız edemeyecek." dedi.
Orkun, Auckland City maçının 62. dakikasında oyundan alınmasından dolayı teknik direktör Bruno Lage'e tepki göstermişti. Saha kenarında devam eden tartışma, milli futbolcunun Beşiktaş'a transfer kararı almasında önemli rol oynamıştı.
Jose Mourinho'nun açıklamalarının tam hali, 22 Temmuz Salı akşamı Canal 11 tarafından yayınlanacak.