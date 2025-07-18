FENERBAHÇE HABERİ: Milan Skriniar ve Marco Asensio'da işlem tamam! İşte toplam bonservis bedeli ve ödeme planı
Fenerbahçe'nin PSG ile Milan Skriniar ve Marco Asensio'nun transferleri için anlaşmaya vardığı öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin iki oyuncu için Fransız kulübüne ödeyeceği toplam bonservis miktarı ise belli oldu. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe, Milan Skriniar ve Marco Asensio transferlerinde mutlu sona ulaştı. İki yıldız için bir süredir Paris Saint Germain kulübü ile pazarlık halinde olan sarı-lacivertliler, masadan anlaşarak kalktı.
Kanarya, bu transferlere karşılık Fransız ekibine toplam 20 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Söz konusu ödemenin taksitler halinde gerçekleştirileceği öğrenildi.
Sabah'ta yer alan habere göre teknik direktör Jose Mourinho'nun özellikle ısrarcı olduğu Milan Skriniar'ın Portekiz kampına yetişeceği belirtildi. Deneyimli çalıştırıcı, Slovak yıldızı savunma hattının lideri olarak düşünüyor.
Şu anda tatilde olan Marco Asensio'nun da birkaç gün içinde İstanbul'a geleceği, hatta kalacağı evin bile hazırladığı kaydedildi. 29 yaşındaki İspanyol 10 numaranın sözleşme imzalayıp Fenerbahçeli olduktan sonra sonra Portekiz'de takıma katılması planlanıyor.
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Geçen sezonun devre arasında Fenerbahçe'ye kiralık gelen Skriniar, 23 maçta 3 gol ve 2 asistle oynamıştı.
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Geçen sezon kiralık oynadığı Aston Villa'da 21 kez sahaya çıkan Asensio, 8 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.