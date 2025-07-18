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FENERBAHÇE HABERİ: Milan Skriniar ve Marco Asensio'da işlem tamam! İşte toplam bonservis bedeli ve ödeme planı Fenerbahçe'nin PSG ile Milan Skriniar ve Marco Asensio'nun transferleri için anlaşmaya vardığı öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin iki oyuncu için Fransız kulübüne ödeyeceği toplam bonservis miktarı ise belli oldu. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ) Fenerbahçe Haberleri









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Fenerbahçe, Milan Skriniar ve Marco Asensio transferlerinde mutlu sona ulaştı. İki yıldız için bir süredir Paris Saint Germain kulübü ile pazarlık halinde olan sarı-lacivertliler, masadan anlaşarak kalktı.

Kanarya, bu transferlere karşılık Fransız ekibine toplam 20 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Söz konusu ödemenin taksitler halinde gerçekleştirileceği öğrenildi.