Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri Gordon Stipic-Wipfler, transfer süreciyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. TRT Spor'da yer alan habere göre Wipfler, Hakan'ın isminin geçtiği kulüplerle herhangi bir temas kurulmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Hakan Çalhanoğlu, Inter'de mutlu. Tatil sonrası görüşmeler olacaktır, olaya profesyonel bakalım. Hakan'ın transferi konusunda Fenerbahçe'yle görüşme yapmadık. İddiaların hiçbir dayanağı yok. Hakan Çalhanoğlu ve ben, Galatasaray'la da görüşmedik. Hakan, gelecek yıl Inter'de olacak."

"GALATASARAY'IN BAŞKA PLANLARI VAR"

"Hakan'ın genetiğinde bütünüyle bir Türklük mevcut. Hepimiz çocukluğumuzdan itibaren tuttuğumuz takımın renklerini temsil etmek isteriz. Hakan Çalhanoğlu'nun çocukluğunda Galatasaray'a sempati duyduğunu saklayamam. Galatasaray'dan herhangi bir teklif yok, bendeki bilgiye göre başka planları var."