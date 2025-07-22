Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, kulübün mevcut durumu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yıldırım, sarı-lacivertli camiayı ciddi tehlikelerin beklediğini belirtti.
Aziz Yıldırım açıklamasında, "Fenerbahçe'yi çok kötü günler bekliyor. Kimse umursamıyor. Dün bir yemekteydim, Tamer Yelkovan'ın akrabasının küçük kızını gördük. Sorduk, sınıfında sadece iki Beşiktaşlı varmış, geri kalan herkes Galatasaraylıymış. Hepinize söylüyorum bunu. Ne demek istediğimi iyi anlayın." ifadelerini kullandı.
🗣️ Aziz Yıldırım: Fenerbahçe çok kötü durumda. Kimse artık hiçbir şeyi umursamıyor. Dün Tamer Yelkovan'ın akrabası küçük bir kızımıza sorduk. Sınıfında iki tane Beşiktaşlı, geri kalanların hepsi Galatasaraylıymış. Fenerbahçeli yok! pic.twitter.com/kqT9OWC8ZZ— Sabah Spor (@sabahspor) July 22, 2025
Başkanlık konusuna da değinen Yıldırım, "Burada benim olup olmamam ayrı bir konu. Ali Koç ya da şu anki başkan kimse, görevini bıraktığında sen ne yapacaksın? 'Ben başkanlığa adayım', 'Ben yönetime adayım' demen gerekiyor." diyerek camiaya sorumluluk çağrısında bulundu.