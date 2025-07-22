Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, kulübün mevcut durumu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yıldırım, sarı-lacivertli camiayı ciddi tehlikelerin beklediğini belirtti.

Aziz Yıldırım açıklamasında, "Fenerbahçe'yi çok kötü günler bekliyor. Kimse umursamıyor. Dün bir yemekteydim, Tamer Yelkovan'ın akrabasının küçük kızını gördük. Sorduk, sınıfında sadece iki Beşiktaşlı varmış, geri kalan herkes Galatasaraylıymış. Hepinize söylüyorum bunu. Ne demek istediğimi iyi anlayın." ifadelerini kullandı.

Başkanlık konusuna da değinen Yıldırım, "Burada benim olup olmamam ayrı bir konu. Ali Koç ya da şu anki başkan kimse, görevini bıraktığında sen ne yapacaksın? 'Ben başkanlığa adayım', 'Ben yönetime adayım' demen gerekiyor." diyerek camiaya sorumluluk çağrısında bulundu.