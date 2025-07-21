Geçen sezonun devre arasında Paris Saint-Germain'den kiralık olarak gelen ve gösterdiği performansla herkesi kendisine hayran bırakan Milan Skriniar konusunda hala somut bir sonuç elde edilemedi. Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör Jose Mourinho'nun transfer listesinin ilk sırasında yer alan ve "Mutlaka almalıyız" dediği Slovak stoper için Paris Saint-Germain'le görüşmelerini sürdürüyor. HENÜZ ANLAŞMA SAĞLANAMADI Ancak ne Paris Saint- Germain'le ne de Milan Skriniar'la henüz bir anlaşma sağlanamadı. Fotomaç'ın haberine göre yapılan görüşmelerde Fenerbahçe'nin PSG'den bonservis konusunda indirim talep ettiği ancak Fransızların buna yanaşmadığı öğrenildi. Yönetim, canhıraş Milan Skriniar transferini sonuçlandırmak istiyor ancak Slovak stoperin de istediği maaşta indirime gitmemesi sarı-lacivertlilerin elini kolunu bağlamış durumda.