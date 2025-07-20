Fenerbahçe'nin 2-0 yendiği Uniao de Leiria maçının ardından Jose Mourinho açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik direktör, Sporting'in golcüsü Viktor Gyökeres'i takip ettiğini söyledi.

Yeni sezon hazırlıklarını Portekiz'de sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında Uniao de Leiria'yı 2-0 yendi.

Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Sport TV'ye açıklamalarda bulundu.

"İLGİ VAR"

Tecrübeli çalıştırıcı, "Portekiz futbolunu takip ediyorum. Benfica'nın durumuyla daha çok ilgilendiğimi itiraf edeyim. Çünkü onlarla Şampiyonlar Ligi ön elemesinde eşleşme ihtimalimiz var. Sporting'in şampiyonluğunda kilit rol oynayan Gyökeres'e ilgi var. Onu da takip ediyorum." dedi.