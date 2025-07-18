Orta saha arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de ilk hedef; Yves Bissouma... Teknik direktör Jose Mourinho'nun kadrosunda görmeyi çok istediği Malili oyuncu için temas kurulsa da istenilen sonuç henüz alınamadı.
Bu transferde çok vakit kaybetmek istemeyen sarı-lacivertliler, tecrübeli oyuncunun alternatifi olarak ise Leicester City'nin Nijeryalı yıldızı Wilfred Ndidi'yi belirledi.
28 yaşındaki orta saha için resmi temaslar başladı. PUNCH'ta yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre; Fenerbahçe oyuncunun 10.3 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeye hazır.
Teknik direktör Jose Mourinho da Ndidi'yle bir görüşme yapacak. Oyuncu ikna edilirse; serbest kalma bedeli ödenecek ve Wilfried Ndidi, Fenerbahçe'nin Portekiz kampına katılacak.
2017'DEN BU YANA CITY'DE
2015 yılında Nijerya ekibi Nath Boys'tan 180 bin euroya Genk'e gelen Ndidi, 2 yıl sonra 18 milyon euroya Leicester City'ye satıldı. Tecrübeli orta saha 8 yıldır Ada ekibinin formasını terletiyor.
JUVE'NİN DE LİSTESİNDE
Juventus da Douglas Luiz'in ayrılması durumunda oyuncunun boşluğunu Wilfred Ndidi ile doldurmak istiyor. İtalyan ekibi de Nijeryalı'nın durumunu yakından takip ediyor.