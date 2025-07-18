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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de B planı belli oldu! 6 ve 8 numara... Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de 6 ve 8 numara için arayışları sürüyor. Sarı lacivertlilerde bu bölge için en güçlü aday Bissouma. Bu ismin transferi gerçekleşmezse B planı hazır. Fenerbahçe Haberleri









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Orta saha arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de ilk hedef; Yves Bissouma... Teknik direktör Jose Mourinho'nun kadrosunda görmeyi çok istediği Malili oyuncu için temas kurulsa da istenilen sonuç henüz alınamadı.

Bu transferde çok vakit kaybetmek istemeyen sarı-lacivertliler, tecrübeli oyuncunun alternatifi olarak ise Leicester City'nin Nijeryalı yıldızı Wilfred Ndidi'yi belirledi.