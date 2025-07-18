TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Real Madrid'in yıldızının peşinde!
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'da transfer çalışmaları hızlandı. Sarı lacivertlilerin bu defa hedefindeki isim Real Madrid'in yıldızı. Yönetim bu transfer için düğmeye bastı. FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 18.07.2025 - 06:41
Osayi-Samuel'in ayrılmasının ardından sağ bek arayışlarına başlayan Fenerbahçe, Kyle Walker'la temas kurmuş ancak İngiliz yıldız Türkiye'ye gelmeyi kabul etmemişti.
Ardından menajerler tarafından sarı-lacivertlilere Real Madrid'den ayrılan Lucas Vazquez önerildi.
Fakat teknik direktör Jose Mourinho, 33 yaşındaki İspanyol oyuncuya onay vermemiş ve bu nedenle de transfer girişimleri başlamadan sona ermişti.