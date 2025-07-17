Portekiz kampındaki ilk hazırlık maçını 2-1 kazanan Fenerbahçe'de mücadeleye ilk 11'de başlayan Archie Brown, performansı ile beğeni topladı. İngiliz sol bek, karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'ye transferi ile ilgili konuşan Archie, "Fenerbahçe beni sevdi. Ben bunu gördüm, bunu hissettim. Sevildiğinizi ve istendiğinizi gördüğünüz zaman karar vermek kolaylaşıyor. Farklı opsiyonlar da vardı ama Fenerbahçe'ye 'hayır' demek mümkün değil. Çünkü gerçekten istendiğimi hissettim." dedi.