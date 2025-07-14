TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin Trossard için ödeyeceği rakam belli oldu!
Fenerbahçe'den transferde flaş hamleler gelmeye devam ediyor. Kanarya kısa süre içerisinde Leandro Trossard'ı renklerine katabilir. Sarı-lacivertlilerin bu transfer için ödeyeceği rakam da gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...
İngiliz medyasına yansıyan haberlere göre; Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun devreye girmesinin ardından 30 yaşındaki kanat oyuncusuyla her konuda anlaştı.
ARSENAL ŞAŞTI KALDI
Fotomaç'ın, The Sun'dan derlediği habere göre; "Fenerbahçe, Leandro Trossard ile el sıkıştı. Tecrübeli futbolcu, Türkiye'ye gidip Jose Mourinho'yla birlikte oynamak istediğini Arsenal yetkililerine söyledi. Trossard'ın bu isteği Arsenal'de şaşkınlık yarattı. Leandro Trossard transferinden Arsenal, bonuslarla birlikte 17 milyon sterlin (20 milyon euro) civarında bir bonservis kazanacak. Belçikalı oyuncu da yüklü bir maaş elde edecek" ifadeleriyle duyurdu.
7.5 MİLYON EURO ALACAK
Arsenal'den yaklaşık olarak 5.5 milyon euro maaş alan Leandro Trossard'ın Fenerbahçe'den ise senelik 7.5 milyon euro kazanacağı belirtildi.
ARSENAL'LE UZATMADI
Arsenal, Trossard'ı yaklaşık 2.5 yıl önce Brighton'dan 24 milyon euro karşılığında transfer etti.
30 yaşındaki sol kanat oyuncusu, İngiliz ekibiyle sözleşmesinin son yılına girdi.
Topçular, geçtiğimiz günlerde Torssard'a yeni kontrat önerdi ancak tecrübeli oyuncu bunu kabul etmedi.