TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin Trossard için ödeyeceği rakam belli oldu!

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin Trossard için ödeyeceği rakam belli oldu!

Fenerbahçe'den transferde flaş hamleler gelmeye devam ediyor. Kanarya kısa süre içerisinde Leandro Trossard'ı renklerine katabilir. Sarı-lacivertlilerin bu transfer için ödeyeceği rakam da gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...