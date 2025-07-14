Fenerbahçe Portekiz kampı kadrosunu açıkladı!

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'nin, Portekiz kampı kadrosu belli oldu.
Sarı lacivertlilerde Anderson Talisca, Emre Mor, Miha Zajc ve Lincoln Henrique kafilede yer almadı.
Fenerbahçe'nin, kamp kadrosuna şu futbolcular yer aldı:
"İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Ognjen Mimovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Diego Carlos, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Çağrı Fedai, Rodrigo Becao, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Cengiz Ünder, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun."
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