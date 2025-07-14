TRANSFER HABERİ: Fransız ekibi Fenerbahçeli oyuncuya talip
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de iç transferde sürpriz bir gelişme yaşandı. Fransız ekibi, genç oyuncuyla ilgileniyor. İşte detaylar... | Son dakika FB Transfer haberleri (spot)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 14.07.2025 - 23:08
Transfer sezonunda kadrosuna Jhon Duran, Archie Brown ve Tarık Çetin'i katan Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek'e talip çıktı.
Fransız basınında yer alan habere göre Paris Saint-Germain, Yusuf Akçiçek'le ilgileniyor.
Fenerbahçe Paris Saint-Germain forması giyen Marco Asensio'yla anlaştı ve Milan Skriniar'la ciddi şekilde ilgileniyor.