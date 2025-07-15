Jose Mourinho yönetiminde Portekiz'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de, kampa katılan yeni transferler Archie Brown ve Tarık Çetin de sarı-lacivertli forma ile ilk antrenmanlarına çıktı.
Fenerbahçe'nin yeni transferleri ilk antrenmanlarına çıktı!
Portekiz kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de yeni transferler Archie Brown ve Tarık Çetin ilk antrenmanlarına çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Yayın Tarihi: 15.07.2025 - 14:26 Güncelleme Tarihi: 15.07.2025 - 15:05