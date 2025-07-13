Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Kanarya son olarak, Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'dan ayrılan ve altyapısından yetişen Tarık Çetin'i bir yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Ailemize yeniden hoş geldin Tarık Çetin

Kulübümüz, Fenerbahçe Futbol Akademisi'nde yetişen kaleci Tarık Çetin'le anlaşma sağladı.

28 yaşındaki file bekçisi, kendisini bir yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Tarık Çetin'e 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı-Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü