Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Sarı-lacivertlilerde son olarak takımın yıldız isimlerinden Anderson Talisca için sakatlık açıklaması geldi.
Brezilyalı futbolcunun 1 ay sahalardan uzak kalacağı ve Portekiz kampına götürülmeyeceği öğrenildi.
İŞTE FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:
Sağlık Durumu Bilgilendirme
Profesyonel Futbol A Takımımız oyuncularından Anderson Talisca, Karagümrük FK ile oynanan hazırlık maçında arka adale yaralanması yaşamıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.
Sağlık Durumu Bilgilendirme Profesyonel Futbol A Takımımız oyuncularından Anderson Talisca, Karagümrük FK ile oynanan hazırlık maçında arka adale yaralanması yaşamıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/tSldw69wE5— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 13, 2025