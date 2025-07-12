Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya son olarak Archie Brown transferini resmen duyurdu. İşte detaylar...

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Kanarya son olarak Archie Brown transferini resmen duyurdu.

İŞTE FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Ailemize hoş geldin Archie Brown

Kulübümüz, Archie Brown 'un transferi için kulübü Gent ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır.

23 yaşındaki İngiliz sol bek, kendisini 3+1 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Archie Brown'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü