Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bir süredir gündemde bulunan Leandro Trossard için girişimlerin hız kazandığı öğrenildi.
Takvim'in haberine göre sarı-lacivertliler'in Arsenal forması giyen Belçikalı kanat oyuncusunu kadrosuna katmak istediği ve kısa süre içinde İngiliz ekibiyle görüşmelere başlayıp teklifini ileteceği öğrenildi.
Kulübüyle 1 yıllık kontratı kalan Trossard'ın da takımdan ayrılmak istediği öğrenilirken Arsenal'in de oyuncu için 20 milyon Euro talep ettiği belirtiliyor.
Fenerbahçe'nin ise transferi bu rakamın daha altında bir bedele bitirmek istediği de gelen haberler arasında. Yüksek top tekniği ve son vuruşlardaki beceresiyle dikkat çeken Trossard, geçen sezon Topçular ile 56 maça çıktı.
Deneyimli sol kanat oyuncusu söz konusu karşılaşmalarda 10 gol, 10 asiste imza atarak 20 gole katkıda bulundu.