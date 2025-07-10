Jhon Duran ile sezonun transfer perdesini açan Fenerbahçe, asıl bombayı ise ikinci transferinde patlatacak. Hedefteki isim; Kerem Aktürkoğlu... Geçen sezon başında Galatasaray'dan 12 milyon euro bonservis bedeliyle Benfica'ya giden milli oyuncu, Portekiz'de mutlu değil ve ayrılmaya sıcak bakıyor.

Fotomaç'ta yer alan habere göre bunun nedenlerinden biri; Orkun Kökçü'nün takıma veda edecek olması; bir diğer sebep de Kerem'in hem ülkeye hem de ülke yemeklerine alışamamış olması.