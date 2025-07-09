Kadrosunubirbirinden önemli isimlerle güçlendirmek için hummalı bir çalışma içine giren Fenerbahçe, Jhon Duran'ın ardından ikinci bombasını Manchester United'ın kadroda düşünmediği Marcus Rashford ile patlatmaya hazırlanıyor.
Fotomaç'ta yer alan habere göre kırmızı-şeytanların menajeri Ruben Amorim'in biletini kestiği 27 yaşındaki süper star için futbol direktörü Devin Özek, bu hafta sonu İngiltere'ye çıkarma yapacak ve hem ManU yetkilileriyle hem de oyuncu tarafıyla bir görüşme gerçekleştirecek.
MOU TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
Rashford transferi için teknik direktör Jose Mourinho da bizzat devreye girdi ve eski öğrencisiyle bir telefon görüşmesi yaptı ve niyetini sordu. Rashford'dan yeşil ışık gelince düğmeye basıldı. Portekizli, M. United'ı çalıştırdığı dönemde yıldız ismi A Takım'a çıkarmıştı.
Rashford da Mou'yu 'baba' figürü olarak görüyor. Piyasa değeri 50 milyon euro olan 27 yaşındaki yıldız için satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yapılacak. Rashford, sol kanadın yanı sıra sağ kanat ve forvet de oynuyor.