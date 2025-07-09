Jhon Duran hamlesiyle Avrupa'da geniş yankı uyandıran Fenerbahçe'de şimdi sırada Rashford var. Bu transfer için Jose Mourinho devreye girdi. İşte ayrıntılar... FB SPOR HABERLERİ

Kadrosunu birbirinden önemli isimlerle güçlendirmek için hummalı bir çalışma içine giren Fenerbahçe, Jhon Duran'ın ardından ikinci bombasını Manchester United'ın kadroda düşünmediği Marcus Rashford ile patlatmaya hazırlanıyor.