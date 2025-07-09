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Fenerbahçe'den sol bek hamlesi! İşte yapılacak teklif... Fenerbahçe'de rota sol bek hamlesine döndü. Sarı laciverliler bir süredir Lodi için temaslarını sürdürürken şimdi ise listeye Strasbourg'un 20 yaşındaki ismini ekledi. Yönetim bu oyuncu için 20 milyon Euro'yu gözden çıkardı. FB SPOR HABERLERİ Fenerbahçe Haberleri









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Sol bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Al-Hilal forması giyen Renan Lodi'den sonra şimdi de gündemine Strasbourg'un genç yıldızı Diego Moreira'yı aldı.

Geçen sezonun başında Chelsea'den 8.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen 20 yaşındaki oyuncu için 10 milyon euroluk bir teklif sunulacak. Fotomaç'ta yer alan habere göre Strasbourg'da geride bıraktığımız sezon 34 maça çıkan ve 2 bin 688 dakika süre alan Moreira, 2 gol, 7 asistlik performans sergilemiş, oyunuyla da göz doldurmuştu.