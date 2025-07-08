TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye milli santrfor! Cenk Tosun'un yerine...
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de santrfor noktasında hareketlilik başladı. Duran hamlesinin ardından o bölgeye bir takviye daha yapmak isteyen yönetim mili futbolcuyu listesine ekledi. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Geride kalan sezonda Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun fazla tercih etmediği Cenk Tosun'un takımdan ayrılması bekleniyor.
Tecrübeli golcünün ayrılık isteğini yönetime bildirdiği de gelen haberler arasında. Takvim'in haberine göre Cenk'in ayrılık ihtimaline karşı takıma yerli bir forvet takviyesi yapmak için hazırlıklara başlayan sarı-lacivertliler'in Rennes forması giyen Bertuğ Yıldırım'ı gündemine aldığı öğrenildi.
Yönetimin 22 yaşındaki forvet için ilerleyen günlerde Fransız ekibine teklif yapması bekleniyor. Geçen sezon kiralık olarak Getafe'de oynayan Bertuğ'un Rennes ile olan kontratı 2028 yılında sona erecek.
4 GOLLÜK KATKI YAPTI
Geçen sezonu kiralıkolarak La Liga ekibiGetafe'de geçiren 22 yaşındakiforvet İspanyol ekibiyle26 maça çıktı. Bertuğbu süreçte 3 gol, 1asistlik performanssergiledi.