Haberler Fenerbahçe Haberleri TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye milli santrfor! Cenk Tosun'un yerine...

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye milli santrfor! Cenk Tosun'un yerine... Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de santrfor noktasında hareketlilik başladı. Duran hamlesinin ardından o bölgeye bir takviye daha yapmak isteyen yönetim mili futbolcuyu listesine ekledi. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ Fenerbahçe Haberleri









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Geride kalan sezonda Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun fazla tercih etmediği Cenk Tosun'un takımdan ayrılması bekleniyor.

Tecrübeli golcünün ayrılık isteğini yönetime bildirdiği de gelen haberler arasında. Takvim'in haberine göre Cenk'in ayrılık ihtimaline karşı takıma yerli bir forvet takviyesi yapmak için hazırlıklara başlayan sarı-lacivertliler'in Rennes forması giyen Bertuğ Yıldırım'ı gündemine aldığı öğrenildi.