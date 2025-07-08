TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe 8 numarayı Tottenham'da buldu
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de orta saha konusunda sürpriz bir girişime imza attı. Sarı lacivertliler aradığı 8 numarayı İngiliz ekibi Tottenham'da buldu. İşte ayrıntılar... GS SPOR HABERLERİ
Orta sahasını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Premier Lig devi Tottenham'da forma giyen Yves Bissouma'yı gündemine aldı.
Sabah'ın haberine göre sarı-lacivertli kulübün teknik direktörü Jose Mourinho'nun 28 yaşındaki futbolcuyu çok istediği, bunun üzerine yönetimin İngiliz kulübüyle temasa geçmeye hazırlandığı öğrenildi.
İngiltere'den alınan bilgilere göre; Tottenham, Malili yıldız için pazarlık masasına 22-23 milyon Euro seviyelerinde oturacak.
2026'ya kadar kontratı bulunan deneyimli oyuncunun ise Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı belirtildi. Tottenham, Bissouma'yı daha önce 30 milyon Euro'ya yakın bir bedelle kadrosuna dahil etmişti.
AMRABAT İLE YOLLAR AYRILACAK
Fenerbahçe cephesinin görüşmelerde başlangıç olarak 15 milyon Euro'luk bir teklif sunması bekleniyor. Bissouma'ya dört yıllık sözleşme önerilecek. Transferin gerçekleşmesi halinde sarı- lacivertliler, mevcut kadrodaki Sofyan Amrabat'tan kulüp bulmasını isteyecek.
Mourinho'nun Amrabat konusunda ısrarcı olmadığı ifade ediliyor. Yönetim, Mourinho'nun taleplerini karşılayarak yeni sezonda güçlü bir kadro kurmayı hedefliyor.