TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Paris çıkarması! Hedefte 3 isim
Yeni sezonda güçlü ve yıldızlarla dolu bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sağ bek, orta saha ve stoper mevkilerine takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler, PSG forması giyen 3 isim için harekete geçiyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Kolombiyalı santrfor Jhon Duran ile transferde bombayı patlatıp ilk takviyesini yapan Fenerbahçe, yeni yıldızlar için kolları sıvarken adres de Fransa'nın başkenti Paris oldu. Sarı-lacivertli takım, Paris Saint- Germain'de teknik direktör Luis Enrique'nin gelecek sezon kadroda düşünmediği 3 yıldız oyuncu için girişimlerine hız verdi.
Sabah'ın haberine göre, Skriniar için 10 milyon Euro öneren, Mukiele ile sağ bek takviye etmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, ofansif orta saha bölgesi için Asensio'ya teklif yaptı.
MILAN SKRINIAR'A 6 MİLYON EURO MAAŞ!
Stoper hattını güçlendirmek isteyen F.Bahçe, geçen sezonun ikinci yarısında kiralık oynayan Milan Skriniar'la görüşmelerini ilerletti. Slovak savunmacı için PSG ile 10 milyon Euro bonservis üzerinden anlaşma sağlandı ve oyuncuya yıllık 6 milyon Euro'dan fazla ücret ödenmeyeceği öğrenildi. Skriniar'dan yanıt bekleniyor.
SAĞ BEKTE NORDI MUKIELE İHTİMALİ
Sağ bek transferinde ise gözler Nordi Mukiele'ye çevrildi. PSG, 27 yaşındaki Fransız oyuncuyu yeni sezon planlamasında düşünmezken, bonservis beklentisini 10 milyon Euro olarak belirledi. Mukiele'nin Türkiye'ye sıcak baktığı belirtilirken, Fenerbahçe bu bedeli aşağı çekmek için pazarlıklarını sürdürüyor
Orta saha için en flaş isim ise Marco Asensio. 29 yaşındaki yıldız oyuncuya Fenerbahçe 10 milyon Euro'luk teklif yaptı. Ancak Asensio'nun Premier Lig ve La Liga'dan aldığı teklifler, karar sürecini uzatıyor. Sarı-lacivertliler, İspanyol futbolcunun tercihini İstanbul'dan yana kullanmasını bekliyor.