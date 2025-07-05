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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Paris çıkarması! Hedefte 3 isim Yeni sezonda güçlü ve yıldızlarla dolu bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sağ bek, orta saha ve stoper mevkilerine takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler, PSG forması giyen 3 isim için harekete geçiyor. İşte detaylar... (FB spor haberi) Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 05.07.2025- 06:41









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Kolombiyalı santrfor Jhon Duran ile transferde bombayı patlatıp ilk takviyesini yapan Fenerbahçe, yeni yıldızlar için kolları sıvarken adres de Fransa'nın başkenti Paris oldu. Sarı-lacivertli takım, Paris Saint- Germain'de teknik direktör Luis Enrique'nin gelecek sezon kadroda düşünmediği 3 yıldız oyuncu için girişimlerine hız verdi.

Sabah'ın haberine göre, Skriniar için 10 milyon Euro öneren, Mukiele ile sağ bek takviye etmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, ofansif orta saha bölgesi için Asensio'ya teklif yaptı.