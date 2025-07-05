FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mourinho yeni Drogba'sını Fransa'da buldu! 30 milyon Euro...
Son dakika transfer haberleri: 2025-26 sezonuna hızlı bir giriş yapmak isteyen Fenerbahçe dört koldan transferde harekete geçti. Sarı lacivertliler, stoper, orta daha, kanat ve santrfor için yoğun mesai harcıyor. Fenerbahçe'de Mourinho santrforda Drogba tarzı agresif ve bitiriciliği iyi bir oyuncu isterken aradığı yıldızı Fransa'da buldu. İşte ayrıntılar...
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Yayın Tarihi: 05.07.2025- 09:47