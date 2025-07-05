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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mourinho yeni Drogba'sını Fransa'da buldu! 30 milyon Euro... Son dakika transfer haberleri: 2025-26 sezonuna hızlı bir giriş yapmak isteyen Fenerbahçe dört koldan transferde harekete geçti. Sarı lacivertliler, stoper, orta daha, kanat ve santrfor için yoğun mesai harcıyor. Fenerbahçe'de Mourinho santrforda Drogba tarzı agresif ve bitiriciliği iyi bir oyuncu isterken aradığı yıldızı Fransa'da buldu. İşte ayrıntılar... Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 05.07.2025- 09:47









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Yeni sezona güçlü bir kadroyla girerek şampiyonluk yaşamak isteyen Fenerbahçe, transferde gaza bastı. Sarı-lacivertliler, Nice'in genç forveti Evann Guessand'ı kadrosuna katmak için 30 milyon Euro ödemeye hazır olduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor.







Edinilen bilgiler doğrultusunda, Kanarya'nın oyuncuya uzun süredir ilgi duyduğu belirtiliyor. Takvim'de yer alan habere göre ayrıca Jose Mourinho'nun transferin gerçekleşmesi için yoğun çaba sarf ettiği aktarılıyor.



