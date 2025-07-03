Fenerbahçe Nordi Mukiele'yle ilgileniyor

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilerde, Osayi-Samuel'in ardından sağ bekte sürpriz bir isim gündeme geldi. İşte o isim... | Son dakika FB Transfer haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 03.07.2025- 09:35