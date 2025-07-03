Bright Osayi-Samuel'in ayrılığından sonra sağ bek arayışlarını arttıran Fenerbahçe, Nordi Mukiele'yi listesine aldı. Sarı lacivertliler oyuncunun satın alma opsiyonlu kiralık transferi için Paris Saint-Germain'e teklif yapacak. 27 yaşındaki Fransız sağ bek, düzenli olarak forma giyebileceği bir kulübe transfer olmak istiyor. Fenerbahçe Paris Saint-Germain'den Milan Skriniar ve Marco Asensio'yla da ilgileniyor. Fransız sağ bek geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Bayer Leverkusen'de geçirmişti. Alman ekibinde 24 maça çıkan oyuncu, bu maçlarda 2 gol 1 asistlik bir performans sergilemişti. Nordi Mukiele, uzun boyu sayesinde stoper mevkisinde de oynayabiliyor.