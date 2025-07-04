Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Fenerbahçe forması giyen Allan Saint-Maximin, yaptığı açıklamada sarı-lacivertli kulüpte kendisine doping yapmaya çalıştıklarını söyledi. Sarı-lacivertli kulüp, sosyal medya hesabından Fransız futbolcunun iddialarına yönelik bir açıklama yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2024-25 sezonunda formamızı giymiş olan Allan Saint-Maximin'in, bir sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamaları hayretle takip ettik.

Sporcunun yaşadığı bir sağlık sorunu sonrasında kendisine uygulanan tedavi sürecine ilişkin gerçekleri kamuoyuna çarpıtarak aktarması, kulübümüzün itibarını zedelemeyi hedefleyen bir girişimdir.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, kamuoyunun yanlış yönlendirilmesine ve kurumsal itibarımıza yönelik çarpıtılmış beyanlara karşı tüm hukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.