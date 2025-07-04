Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'ın gerisinde 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, transfer dönemlerinde adından söz ettiren takviyeler yapmıştı. Sarı-lacivertlilerin en çok konuşulan transferlerinden biriyse Allan Saint-Maximin olmuştu.

Kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından sarı-lacivertlilerden ayrılan 28 yaşındaki futbolcu, gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. Maximin, kendisine doping yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Zack Nani adlı yayıncıya konuşan yıldız futbolcu, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"BANA DOPİNG YAPMAYA ÇALIŞTILAR"

"Mourinho, şampiyon olmak için her şeyini verdi. Ama ne yazık ki, etrafında çok karmaşık olan birçok şey var. Fenerbahçe'nin şampiyon olamamasının nedeni, futbol dışı etkenlerle kulübün çevresinin kuşatılmış olmasıydı. Hatta bir noktada bana doping yapmaya bile kalktılar. İnsanlar bunları bilmiyorlar. Bunları açık açık konuşamıyorsunuz çünkü sizi tehdit ediyorlar. Eğer konuşursanız 'sana şunu şunu yaparız' diyorlar. Bazen futbolu aşan konuların içinde buluyorsunuz kendinizi."

"ÇILGIN ŞEYLER YAŞADIM"

"Sonunda bazı görüşmeler yaptık, ilgili kişilerin de talimatlar aldığını öğrendik. Sonra aslında ne olduğunu bilmiyorsun. Her şey bulanıklaşıyor. Aslında bulanıklaşır ama sen "Gerçekten kasten mi yaptı? Bu normal mi?" dersin. Kendini bir şeyler enjekte etmeye çalışanların arasında bulursun. Kendini çılgın şeylerin içinde bulursun, ben orada çılgın şeyler yaşadım. Ve bunlar elbette insanların bilmediği şeyler, bunlar beni elbette çok etkiledi ve dediğim gibi, tüm bu spor dışı şeyler, dışarıda olan tüm bu şeyler, ailemi de etkiledi, açıkçası bunlar sağlıksız şeyler, böyle iyi koşullarda oynayamazsın."

"MOURINHO'YA YAŞADIKLARIMI ANLATTIM

"Mourinho ile erkek erkeğe konuştuğumuzda, ona ne düşündüğümü söyledim, ona yaşadıklarımı anlattım, ona kanıtlar da gösterdim çünkü oyuncular da bazı şeyler yaşarlar ama bunlar mazeretlerdir. Evet, Ben ona gerçekten olan biten her şeyi gösterdim. Ve o benim yaşadıklarımı gerçekten anladığında, sonunda her şey yoluna girdi ve ben tekrar oynamaya başladım. Sonunda tam olarak böyle oldu. Bu önemli bir konuşmaydı. Doping ve diğer şeylerden haberi bile olmayan bu küçük hikayeleri de anladığında Mourinho'yu görmeliydiniz."

MAXIMIN'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Allan-Saint Maximin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada verdiği röportaja açıklık getirdi. Fransız futbolcu konuyla ilgili "Twitter'da her türlü yorum yapıldığını görüyorum, bu yüzden söylediklerimi netleştirmek istiyorum. Kulüp çevresinde her şeye hazır olan insanlardan bahsediyordum. Hasta olduğumda bana neredeyse doping olarak kabul edilen bir tedaviye yöneltildi. Bu doktor ekibinin bunu hangi amaçla yaptığını bilmiyorum." ifadelerini kullandı.