Fenerbahçe Beko'da Scottie Wilbekin ile 2 yıl daha sözleşme konusunda anlaşmaya varıldı. Kulüpten konuyla ilgili açıklama geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Beko'da geleceği merak konusu olan isimlerden birisi olan Scottie Wilbekin ile 2 yıl daha sözleşme konusunda anlaşmaya varıldı.

Kulüpten konuyla ilgili açıklama geldi.

İŞTE FENERBAHÇE BEKO'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Yeni sezon öncesinde kadro yapılanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Fenerbahçe Ailesi'ne 2022 yazında katılan ve takımımızın en değerli sporcularından biri olan Scottie Wilbekin ile 1+1 yıllık yeni sözleşme için anlaşmaya varmıştır.

5 Nisan 1993 doğumlu sporcumuz Scottie Wilbekin, EuroLeague'de 2022-23 sezonunda 11.1 sayı, 2.6 asist, 1.0 top çalma ve 2023-24 sezonunda ise 13.0 sayı, 3.3 asist, 1.1 top çalma ortalamaları tutturmuştu.

Başarılı sporcumuz, 2024-25 sezonunun ilk EuroLeague karşılaşması olan Olympiacos mücadelesinde ise talihsiz bir sakatlık yaşamış ve sezonun geri kalanında forma giyememişti.

Bu anlaşmanın Kulübümüz ve sporcumuz için hayırlı olmasını diliyor, Scottie Wilbekin'e Fenerbahçe Beko forması altında başarılarla dolu sezonlar diliyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü