Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon planlaması kapsamında milli oyuncu Burutay Subaşı'nı transfer ettiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Burutay Subaşı'na 'Ailemize hoş geldin' diyor, çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz." denildi.

SGK Ankara ile 2005-2006'da profesyonel kariyerine başlayan 34 yaşındaki voleybolcu, daha sonra Halkbank, Galatasaray HDI Sigorta ve Arkas Spor formalarını terletti.

Burutay Subaşı, 2022-2023'te Türkiye Kupası'nda 'En iyi servis atan oyuncu' ve 'En skorer oyuncu' ödüllerini alırken, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında ise Türkiye Süper Kupası'nın MVP'si (En Değerli Oyuncusu) seçilmişti.