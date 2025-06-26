78 DAKİKA BİR GOLÜ VAR Alexander Sörloth, geçen sezon La Liga'da 35 maçta forma giydi. 20 gol attı. Toplamda 1561 dakika sahada kaldı. Her 78 dakikada bir fileleri havalandırdı. Norveçli golcü, çoğu maçta yedek kulübesinde yer aldı. Buna rağmen iyi istatistikler yakaladı.