Ülker Stadı'nda düzenlenen törene, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yöneticisi Esin Güral Argat'ın yanı sıra Adidas Gelişmekte Olan Ülkeler'den Sorumlu Başkanı Dave Thomas ile Adidas Türkiye Genel Müdürü Hakan Atalay katıldı. Sarı-lacivertli yönetim kurulu üyelerinin de yerinde takip ettiği toplantıda açıklamada bulunan Başkan Koç, "Yıllar sonra bir kez daha Türk sporunu en güçlü şekilde temsil eden Fenerbahçe ile Adidas'ın yeniden yan yana geldiği için beraberiz. Futbol, basketbol, voleybol ve kadın erkek branşları hepsinde tüm takımlarımız ilk defa Adidas tarafından hazırlanacak özel tasarımlarla sahada yer alacak." dedi.

İş birliğinin büyük önem taşıdığına değinen Koç, şöyle devam etti:

"İlk kez 3 farklı branşla Adidas güçlerini birleştiriyor. Söz konusu anlaşma Türk spor tarihinin en büyük bütçeli teknik sponsorluk anlaşmasıdır. Fenerbahçe ve Adidas güçlü bir ortak tarihe sahiptir. Fenerbahçe armasının üzerinde olduğu her forma milyonlarca yüreğin inancını temsil etmektedir. Yeni formalarımız inşallah 1 temmuzda belli yerlerde, 2 temmuzdan itibaren ise tüm Fenerium'larda olacak. Bu birlikteliğin her iki taraf içinde hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Logonun geçen yılki gibi kullanılacağını da aktaran Ali Koç, "Geçmişte yaptığımız anlaşmalardan çok daha kârlı bir anlaşma. Adidas için de öyle olacağını düşünüyorum. Genelde 3 yıllık yapıyorduk, bu anlaşma 5 yıllık. Gelir tarafında da Fenerbahçe için artısı olacak. Belirlediğimiz sayılara ulaşacağımızdan hiçbir şüphemiz yok. Öyle bir tüketelim ki Adidas üretime yetişemesin." diye konuştu.

Koç, sözlerini imza sürecine ilişkin şu ifadelerle tamamladı:

"İmza süreci demokratik bir haktır ama camiamızın tarihine, kültürüne geleneğine bakınca gelecekte sakıncalar yaratacağından uygun yöntem olmadığını söyledik. Geldiğimiz nokta itibarıyla bizler önümüzdeki sezon hazırlıklarına hem de kulübün geleceği açısından çok önemli mevzulara odaklanmaktayız. Bir sürü insan konuşun artık diyor bizim de zamanımız gelecek, konuşacağız. Bu süreci yürüten arkadaşlar haftalardır yeterli imzaya ulaştıklarını ifade etmektedirler ancak bu imzaları kulübü ulaştırma konusunda aynı motivasyonu yaşamamaktadırlar. Bu imzalar neden hala kulübü getirilmemiştir? Neden toplandıkça kulübe getirilmemektedir? Bunu yapan arkadaşlar birinci günden bunu exel formatına taşımayı akıl edememiş mi?"

Esin Güral Argat ise, "Burada Fenerbahçe Kulübü olarak tarihimizde yeni bir sayfa açmanın heyecanıyla beraberiz. Nice zaferleri omuz omuza yaşadığımız Adidas ile yeniden aynı hedeflerle buluşuyoruz. Önümüzdeki 5 yıl boyunca tüm takımlarımız Adidas tarafından özel olarak tasarlanmış formayla sahaya çıkacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

Adidas Türkiye Genel Müdürü Hakan Atalay da şunları kaydetti:

"Heyecan verici, çok anlamlı bir anlaşma için buradayız. Fenerbahçe ile yeni bir döneme giriyoruz. Burada olmak hepimiz için heyecan verici. Sadece sponsorluk duyurusu için bir araya gelmedik. Türkiye'nin spor kültürüne yön veren 2 büyük markanın yeniden bir araya gelişini kutluyoruz. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden Fenerbahçe ile Adidas'ın hikayesi çok uzun yıllara dayanıyor. Bu hikayeyi çok daha geniş kapsamlı bir noktaya taşıyoruz. Fenerbahçe gibi çok köklü, çok branşlı bir kulübü yeniden Adidas ile bir arada görmek gurur verici. Bu, tasarım, kültür ve tutkunun bir araya geldiği saha ve saha dışında iz bırakacak uzun bir yolculuk. Bu sponsorlukla bizde bir ilke imza atıyoruz. En kapsamlı resmi tedarikçi anlaşmasının hayata geçirilmesinin gururunu taşıyoruz. İlk kez bir spor kulübünü aynı anda 3 farklı branşta destekliyoruz." Atalay, retro serilerinin de koleksiyonlarda yer alacağını ifade etti.

Konuşmaların ardından imzalar atılırken, etkinlik fotoğraf çekimiyle sona erdi.