Transferin sessiz takımlarından Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya başladı. Hücum hattına takviye yapma kararı alan ve kaliteli bir golcüyü kadrosuna katmayı hedefleyen sarı lacivertliler, Nice forması giyen Evann Guessand'ı listesine eklemişti. Bu doğrultuda yönetimin, yıldız futbolcu için tarihi bir bonservis teklifi yaptığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Edin Dzeko ile yollarını ayıran ve Youssef En-Nesyri'yi de iyi bir teklif gelmesi halinde gönderecek olan Fenerbahçe, güçlü bir hücum hattı için kolları sıvadı.