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F.Bahçe'de Skriniar paniği! G.Saray... F.Bahçe'de Skriniar paniği! G.Saray... 13:06
G.Saray'a 21'lik yetenek! Juventus'un göz bebeği Aslan oluyor G.Saray'a 21'lik yetenek! Juventus'un göz bebeği Aslan oluyor 11:44
Hakan Çalhanoğlu transferine Leroy Sane engeli! Hakan Çalhanoğlu transferine Leroy Sane engeli! 11:18
F.Bahçe transferde büyük oynuyor! Neymar ve 4 dünya yıldızı... F.Bahçe transferde büyük oynuyor! Neymar ve 4 dünya yıldızı... 10:56
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F.Bahçe'den G.Saray'a karşı hamle! Bu transfer Sane'yi unutturur F.Bahçe'den G.Saray'a karşı hamle! Bu transfer Sane'yi unutturur 09:15
F.Bahçe'ye transferde Pereira engeli! F.Bahçe'ye transferde Pereira engeli! 00:37
F.Bahçe'ye Vlahovic müjdesi! İtalyan basını duyurdu F.Bahçe'ye Vlahovic müjdesi! İtalyan basını duyurdu 00:37
Cimbom'a 50 milyon Euro'luk golcü! Osimhen olmazsa... Cimbom'a 50 milyon Euro'luk golcü! Osimhen olmazsa... 00:37
F.Bahçe'de Kyle Walker heyecanı! İşte sözleşme şartları F.Bahçe'de Kyle Walker heyecanı! İşte sözleşme şartları 00:37
F.Bahçe'den yeni Drogba için rekor teklif! İşte Nice'in istediği rakam
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