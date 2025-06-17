Fenerbahçe Beko 94-76 Beşiktaş Fibabanka (MAÇ SONUCU ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisinin ilk maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Beko ev sahibi olduğu bu karşılaşmadan 94-76'lık skorla galip ayrılan taraf oldu. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 17.06.2025- 22:28 Güncelleme Tarihi: 17.06.2025- 22:48