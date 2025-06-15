TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder piyangosu! Eski takımı...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hasreti 11 yıla çıkan Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlaması devam ediyor. Transferde birçok yıldız isimle adı anılan sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılacak isimler de yavaş yavaş belli oluyor. Rekor bonservisle transer olan ancak beklentileri bir türlü karşılayamayan Cengiz Ünder'e de sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 15.06.2025- 10:34