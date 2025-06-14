Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr'ın formasını terleten Jhon Duran ile ilgili yurt dışından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte 21 yaşındaki yıldız hakkındaki transfer gelişmeleri...

2024-2025 sezonunun ara transfer döneminde Premier Lig ekibi Aston Villa'dan 77 milyon euroluk bedelle Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a transfer olan Jhon Duran hakkında önemli bir transfer gelişmesi yaşandı.

Suudi Arabistan basınından Koora Break'ta yer alan habere göre 21 yaşındaki Duran'ın Al-Nassr'dan bir Türk kulübüne kiralanacağı öne sürüldü.

MENAJERİ F.BAHÇE'Yİ TAKİP EDİYOR!

Öte yandan, Kolombiyalı futbolcunun menajerinin sosyal medyadan Fenerbahçe'yi takip etmesi, transfer olacağı takımın sarı lacivertli ekip olduğu şeklinde yorumlara yol açtı.

Güncel piyasa değeri 35 milyon Euro olan Jhon Duran'ın Al-Nassr ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Duran, Al Nassr ile 18 maça çıkarken 12 gollük performans gösterdi.

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