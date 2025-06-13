TRANSFER HABERİ: Manchester City'den Fenerbahçe'ye transfer!
11 yıla çıkan şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, transferde harekete geçti. Yeni sezonda güçlü ve şampiyonluk yarışında iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertliler, Manchester City'nin yıldızına göz koydu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Yeni sezonda güçlü ve eksiksiz bir kadro kurma parolası ile transfer dönemine giren Fenerbahçe, hareketli günler geçiriyor.
Jose Mourinho ile yola devam kararı alan sarı-lacivertlilerin, yeni sezon kadro planlaması da şekilleniyor.
Edin Dzeko, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Milan Skriniar ve Bright Osayi-Samuel gibi isimlerle yola devam etmeme kararı alan Kanarya, ayrılan isimlerin yerine yıldız transferler yapmayı hedefliyor.
Bu doğrulta 4 yıldır Fenerbahçe forması giyen ve sözleşmesinin sona ermesinin ardından yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varılamayan Bright Osayi-Samuel'in yerine bir sağ bek arayışında olan sarı-lacivertli ekip Manchester City'nin yıldızına göz dikti.
Ada ekibi ile gösterdiği performansla bir dönem dünyanın en iyi sağ bekleri arasında gösterilen Kyle Walker'ı listesine ekleyen Fenerbahçe yönetimi, kulübü ile iletişime geçerek oyuncunun durumunu sordu.
Ocak ayında satın alma opsiyonlu kiralık olarak Serie A ekiplerinden Milan'a katılan Walker'ın yeni sezonda da City kadrosunda olması beklenmiyor. İtalyan ekibi de opsiyonu kullanmadı ve İngiliz ekibine geri dönecek.
35 yaşındaki Kyle Walker sağ bek pozisyonun yanı sıra üçlü savunma dizilişinde sağ stoper olarak da görev yapabiliyor.
Geride bıraktığımız sezonun ilk yarısında Manchester City forması 18 maça çıkan tecrübeli futbolcu, ikinci yarıda da Milan formasını 16 kez terletti.
Kariyerinde İngiltere Milli Takımı formasını da 96 kez giyen Walker, 1 gol ve 10 asist kaydetti. Geçen hafta Senegal karşısında oynanan hazırlık maçında da 90 dakika forma giydi.
Manchester City ile 2026 yılına kadar sözleşmesi devam eden Kyle Walker'ın Transfermarkt verilerine göre 6 milyon Euro'luk değeri bulunuyor.