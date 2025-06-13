Fenerbahçe ve Tractor arasında dostluk rüzgarı!

İran Ligi ekiplerinden Tractor, Fenerbahçe ile dostluk maçı yapılacağını sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu. Çift maç üzerinden oynanması planlana dostluk maçları iki ekibin de sahasında birer maç oynanacak şekilde ayarlanacak.
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Tractor'un İran futbolundaki şampiyonluğunun ardından, hem iç hem de dışarıdan gelen tebriklerle birlikte, Fenerbahçe Kulübü resmi bir yazı ile Tractor'a çift maçlık (gidip gelmeli) dostluk maçı teklifi sundu. Tractor bu daveti memnuniyetle karşılamakla birlikte, yoğun sezon…— TRACTOR FC 🏆 (@TractorOfficial) June 12, 2025