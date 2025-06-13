Fenerbahçe ve Tractor arasında dostluk rüzgarı!

İran ekibi Tractor, Fenerbahçe ile yapılan teklif üzerine dostluk maçı oynanmasına karar verildiğini açıkladı. İşte detaylar..

İran Ligi ekiplerinden Tractor, Fenerbahçe ile dostluk maçı yapılacağını sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu. Çift maç üzerinden oynanması planlana dostluk maçları iki ekibin de sahasında birer maç oynanacak şekilde ayarlanacak.

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