Fenerbahçe ve Tractor arasında dostluk rüzgarı!

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F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer yarışı! F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer yarışı! 10:38
G.Saray'a transferde rakip çıktı! G.Saray'a transferde rakip çıktı! 10:17
G.Saray'da bir transfer daha! G.Saray'da bir transfer daha! 09:22
G.Saray'dan gece yarısı ışık şov! G.Saray'dan gece yarısı ışık şov! 00:23
Fenerbahçe'de Merih Demiral sesleri yükseldi! Fenerbahçe'de Merih Demiral sesleri yükseldi! 23:25
Galatasaray ile Chelsea arasında Petrovic pazarlığı! Galatasaray ile Chelsea arasında Petrovic pazarlığı! 23:00
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Beşiktaş son maça taşıdı! Beşiktaş son maça taşıdı! 22:41
Mourinho ve Son Londra'da görüştü! Mourinho ve Son Londra'da görüştü! 22:11
Galatasaray'dan Kim Min Jae girişimi! Yapılan teklif... Galatasaray'dan Kim Min Jae girişimi! Yapılan teklif... 22:02
Fırtına'ya joker transfer! Fırtına'ya joker transfer! 21:53
Fırtına 'Maestro'sunu buldu! Fırtına 'Maestro'sunu buldu! 21:51
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F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer yarışı!
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