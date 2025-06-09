Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Ligi yarı final serisi 3. maçında Bahçeşehir Koleji ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler bu maçtan 93-84'lük skorla galip ayrılarak finale yükselmeyi başardı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Ligi yarı final serisi 3. maçında Bahçeşehir Koleji ile karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji'ni deplasmanda 93-84 mağlup ederek seride durumu 3-0 yaptı ve finale yükselen ilk takım oldu.

Oyuna etkili başlayan ve oyunun ilk dakikalarından itibaren farkı çift hanelere taşıyarak ilk periyodu 14-25 önde tamamlayan sarı-lacivertli takım ilk yarıdan da 36-47 önde ayrıldı. 3'üncü çeyreği de 59-69 önde geçen konuk ekip son çeyrekte farkı iyice açarak maçtan 93-84 galip ayrıldı. Seride durumu 3-0 yapan Fenerbahçe Beko bu sonuçla finale yükseldi.

Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka-Anadolu Efes eşleşmesinin galibiyle final oynayacak.

İŞTE PERİYOT SONUÇLARI:

1. Periyot sonucu: Bahçeşehir Koleji 14-25 Fenerbahçe Beko

2. Periyot sonucu: Bahçeşehir Koleji 36-47 Fenerbahçe Beko

3. Periyot sonucu: Bahçeşehir Koleji 59-69 Fenerbahçe Beko

4. Periyot sonucu: Bahçeşehir Koleji 84-93 Fenerbahçe Beko