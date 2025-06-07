TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Skriniar defteri kapanıyor! Rota Brezilyalı stopere çevrildi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe, ara transfer döneminde Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı ve savunmada önemli katkı aldığı Milan Skriniar'ın bonservisini alma planından vazgeçmek üzere. Sarı-lacivertlilerin gündemindeki yeni stoperin, Al Ahli forması giyen bir isim olduğu öğrenildi. İşte detaylar… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 07.06.2025- 06:40