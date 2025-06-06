Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, milli oyuncu Mirza Lagumdzija'yı transfer etti.

Sarı-lacivertlilerin internet sitesinden konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımımız, yeni sezon planlaması kapsamında milli smaçör Mirza Lagumdzija'yı kadrosuna kattı. 2018-2019 sezonunda Arkas Spor ile profesyonel kariyerine başlayan Mirza, sonrasında Halkbank formasını terletti. 2023-2024 sezonu Efeler Ligi'nin 'En iyi smaçör' ödülünü alan Mirza, yeni sezonda çubuklu formamız ile mücadele edecek. Mirza Lagumdzija'ya 'Ailemize hoş geldin' diyor, çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz" denildi.