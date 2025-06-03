TRANSFER HABERİ - Diouf’un Fenerbahçe tercihinde flaş Sadio Mane detayı! Önerisini reddetti
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe, geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Amara Diouf'u kadrosuna katarken transfer sürecine dair dikkat çeken bir gelişme gün yüzüne çıktı. Genç Senegalli futbolcu, kariyerini sarı-lacivertli takımda sürdürme kararı almasına rağmen, vatandaşı Sadio Mane'nin farklı bir kulübü işaret ettiği öğrenildi. İşte detaylar… (FB spor haberleri)
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Yayın Tarihi: 03.06.2025- 19:14