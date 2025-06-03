Haberler Fenerbahçe Haberleri TRANSFER HABERİ - Diouf’un Fenerbahçe tercihinde flaş Sadio Mane detayı! Önerisini reddetti

TRANSFER HABERİ - Diouf’un Fenerbahçe tercihinde flaş Sadio Mane detayı! Önerisini reddetti Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe, geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Amara Diouf'u kadrosuna katarken transfer sürecine dair dikkat çeken bir gelişme gün yüzüne çıktı. Genç Senegalli futbolcu, kariyerini sarı-lacivertli takımda sürdürme kararı almasına rağmen, vatandaşı Sadio Mane'nin farklı bir kulübü işaret ettiği öğrenildi. İşte detaylar… (FB spor haberleri) Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 03.06.2025- 19:14









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Yeni sezona yönelik yapılanmalarına hız veren Fenerbahçe, bir yandan da uzun vadeli projeleri kapsamında genç yeteneklere yöneliyor.

Eljif Elmas ve Arda Güler gibi oyuncuların Avrupa'nın dev kulüplerine transferinden ciddi gelir elde eden sarı-lacivertliler, şimdi de Senegalli yıldız adayı Amara Diouf'u renklerine bağladı.