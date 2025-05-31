Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in son haftasında evinde Konyaspor'u konuk ediyor.
Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında oynanan Fenerbahçe-Tümosan Konyaspor maçı saat 16.00'da başladı.
FENERBAHÇE-KONYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Fenerbahçe: İrfan Can, Osayi, Skriniar, Yusuf, Kostic, İsmail, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski Talisca, En Nesyri
Tümosan Konyaspor: Deniz, Abdurrahman, Adil, Calusic, Guilherme, Bazoer, Melih, Ndao, Morten, Melih Bostan, Umut Nayir.
FENERBAHÇE-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Ülker Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe-Tümosan Konyaspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.