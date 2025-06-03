Yönetim Kurulu Üyesi Alper Alpoğlu imzasıyla yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların Fenerbahçe'nin değerleriyle bağdaşmadığı vurgulandı.

Alpoğlu, sosyal medyada dolaşıma sokulan bu iddiaların kulübe yönelik "haksız ve alçakça bir algı operasyonu" olduğunu belirtti. Olağanüstü genel kurul için yürütülen imza sürecinin tamamen tüzük ve yasalara uygun şekilde yürütüldüğünü ifade eden Alpoğlu, imzaların hem noterler aracılığıyla hem de bireysel olarak kulübe ulaştırıldığını kaydetti.

Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ile yapılan görüşmelere de değinen Alpoğlu, kendisine ulaştırılan imza beyannamelerinin de düzenli olarak kulübün Genel Sekreterliği'ne teslim edildiğini ve tüm belgelerin titizlikle korunduğunu söyledi.

Açıklamada, "Söz konusu süreç, kanun ve tüzük hükümleri kadar Fenerbahçe ahlakı ve değerlerine uygun olarak yürütülmektedir. Fenerbahçe değerlerini anlamaktan uzak bu zavallı zihniyete camiamızın gösterdiği tepkiyi memnuniyetle karşılıyoruz" ifadeleri yer aldı.