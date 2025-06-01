Bu sezonu kupasız kapatan Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun durumu merak konusuydu. Sarı-lacivertli yönetim, sezon sonunda yapılan toplantıda Portekizli teknik adamla yola devam etme kararı aldı.
3 İSİMLE YOLLAR AYRILDI
Ancak teknik ekipte köklü bir değişime gidiliyor. Mourinho'nun yardımcıları olan Foti, Fatiga ve Cerra ile yollar ayrılacak.
2 YENİ İSİM GELİYOR
Portekizli hocanın yeni yardımcıları ise Rui Farcia ve Carlos Lalin olacak.
🎙️ @ErdemAkbs: Jose Mourinho'nun Manchester United'da birlikte çalıştığı Rui Faria ve Carlos Lalin'in teknik ekibe katılmasını bekliyoruz. https://t.co/KWQpiagwpF pic.twitter.com/wJiGTg3Zkh— A Spor (@aspor) June 1, 2025