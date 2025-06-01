Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun yardımcıları değişiyor. Foti, Cerra ve Fatiga ile yollar ayrılacak. Yerine ise Rui Farcia ve Carlos Lalin gelecek.

Bu sezonu kupasız kapatan Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun durumu merak konusuydu. Sarı-lacivertli yönetim, sezon sonunda yapılan toplantıda Portekizli teknik adamla yola devam etme kararı aldı.

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Ancak teknik ekipte köklü bir değişime gidiliyor. Mourinho'nun yardımcıları olan Foti, Fatiga ve Cerra ile yollar ayrılacak.

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Portekizli hocanın yeni yardımcıları ise Rui Farcia ve Carlos Lalin olacak.