Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Tümosan Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli ekibin genç savunma oyuncusu Yusuf Akçiçek, mücadeleye dair değerlendirmelerde bulundu. İşte Yusuf Akçiçek'in maç sonu açıklamaları...

"GELECEK SEZON..."

"Öncelikle hiçbirimiz için istemediğimiz bir sezon geçti ama inşallah gelecek sezon taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Onlar bunu hak ediyor. İnşallah yeni sezona iyi bir şekilde hazırlanıp taraftarımızla sezonu güzel bir şekilde tamamlarız."